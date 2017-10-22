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На виборах у Японії перемагає правляча коаліція, – екзит-пол

Виборчі дільниці зачинилися
На дострокових парламентських виборах в Японії, які відбулись в неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.
На виборах у Японії перемагає правляча коаліція, – екзит-пол Фото: ap.org

За даними екзит-полів, Ліберально-демократична партія та її молодший коаліційний партнер – партія "Нова Комейто" – разом отримали понад 300 з 465 місць у нижній палаті парламенту країни, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Очікується, що новостворена Конституційно-демократична партія отримає від 44 до 67 місць і випередить "Партію надії" губернатора Токіо Юріко Коїке.

На 465 місць у нижній палаті парламенту Японії претендувало 1180 кандидатів. Вперше у голосуванні на виборах в нижню палату парламенту взяли участь громадяни віком від 18 років. Раніше до участі в голосуванні допускалися японці, які досягли 20 років.

Нагадаємо, 28 вересня глава уряду Японії розпустив нижню палату парламенту.

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