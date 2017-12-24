На виборах в об’єднані громади приблизна явка склала 55%, – Батьківщина
Про це повідомляють у прес-службі "Батьківщини" з посиланням на місцеві штаби партії.
Приблизна явка виборців на виборах станом на 20:00 склала 55,2 %. Найактивнішими були виборці в Новогребельській ОТГ (Вінницька обл.) – 84%, та у Височанській ОТГ на Чернігівщині – 72,5%
Водночас, за даними "Опори", середня явка в Чернігівській області склала 52,5%, у Черкаській – 55,8%, на Полтавщині – 55,9% та Запоріжжі – 55,5%.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в 17 областях України відбуваються перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Про порушення вже надходила інформація з Одещини (Таїровська ОТГ), Чернігівщини (Линовицька та Височанська ОТГ), Полтавщини, Сумщини та інших регіонів.
Усі виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах станом на 20:00 закрито. Триває процес підрахунку голосів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків