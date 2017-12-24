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На виборах в об’єднані громади приблизна явка склала 55%, – Батьківщина

Найактивнішими були виборці у Вінницькій (84%) та в Чернігівській (72,5%) областях
На виборах в 51 об’єднаній територіальній громаді середня явка виборців склала 55%.
На виборах в об’єднані громади приблизна явка склала 55%, – Батьківщина Фото: google.com

Про це повідомляють у прес-службі "Батьківщини" з посиланням на місцеві штаби партії.

Приблизна явка виборців на виборах станом на 20:00 склала 55,2 %. Найактивнішими були виборці в Новогребельській ОТГ (Вінницька обл.) – 84%, та у Височанській ОТГ на Чернігівщині – 72,5%

Водночас, за даними "Опори", середня явка в Чернігівській області склала 52,5%, у Черкаській – 55,8%, на Полтавщині – 55,9% та Запоріжжі – 55,5%.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, у 51 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в 17 областях України відбуваються перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Про порушення вже надходила інформація з Одещини (Таїровська ОТГ),  Чернігівщини (Линовицька та Височанська ОТГ), Полтавщини, Сумщини та інших регіонів.

Усі виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах станом на 20:00 закрито. Триває процес підрахунку голосів.

 

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