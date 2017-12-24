На виборах в об’єднані громади приблизна явка склала 55%, – Батьківщина

Найактивнішими були виборці у Вінницькій (84%) та в Чернігівській (72,5%) областях

На виборах в 51 об’єднаній територіальній громаді середня явка виборців склала 55%.

Про це повідомляють у прес-службі "Батьківщини" з посиланням на місцеві штаби партії.

Приблизна явка виборців на виборах станом на 20:00 склала 55,2 %. Найактивнішими були виборці в Новогребельській ОТГ (Вінницька обл.) – 84%, та у Височанській ОТГ на Чернігівщині – 72,5%

Водночас, за даними "Опори", середня явка в Чернігівській області склала 52,5%, у Черкаській – 55,8%, на Полтавщині – 55,9% та Запоріжжі – 55,5%.