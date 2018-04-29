На виборах в ОТГ зафіксували підкуп з боку шести партій, – Комітет виборців

Комітет виборців України зафіксував на виборах до об’єднаних територіальних громад 29 квітня підкуп виборців з боку шести політичних партій.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Лідери (за кількістю підкупів, – ред.) – "Батьківщина" та "Аграрна партія", трохи менше – в "Радикальної партії". По одному випадку підкупу є в "Блоці Петра Порошенка" та "Самопомічі", – цитує Кошеля "Громадське радіо".

Станом на 18:00 29 квітня поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Двох організаторів затримали на Харківщині, також викрита схема на Одещині, повідомив Кошель.

"Було кілька схем. Перша – традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема – коли з виборцями підписувалися угоди, за якою першу частину коштів вони отримували до голосування, другу – після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців із комбікормом, хтось із продовольчими наборами", – розповів голова Комітету виборців.

Він зазначив, що така кількість порушень украй велика для 40 ОТГ, де відбуваються вибори.

Кошель вказав і на інші порушення. Зокрема, вісім дільниць розпочали роботу на 30-50 хвилин пізніше, через що багато людей не змогли проголосувати. Також спостерігачі помітили незаконну агітацію в день виборів, на двох дільницях виборцям надсилали смс-повідомлення із закликом проголосувати за певного кандидата.

Нагадаємо, сьогодні у 17 областях України відбулися перші вибори до об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Голосування відбулося в 40 ОТГ. На виборах обирають депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об'єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.