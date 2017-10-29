На виборчій дільниці у Дніпропетровській області постраждали двоє правоохоронців
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно. Після цього зловмисники кинули димові шашки та від'їхали на автомобілях. Під час нападу тілесні ушкодження отримали два працівники поліції, які спробували завадити порушенню громадського порядку", – йдеться в повідомленні.
Загараз в області оголошено план "Перехоплення". Поліція вживає необхідних заходів для затримання підозрюваних. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходили перші місцеві вибори. Голосування розпочалося о 8:00 і продовжилося до 20:00.
У Львівській області заметіль заважала роботі виборчих дільниць у гірських районах. Проблеми з електропостачанням виникали також в Івано-Франківській та Рівненській областях.
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