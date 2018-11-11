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На "виборчих дільницях" в ОРДЛО заради явки дешево продають продукти, - СБУ

"Масово відбуваються містифікації заради телевізійної картинки про "черги охочих проголосувати"
На дільниці на окупованому Донбасі окупаційна влада завезла дешеві продукти, щоб підвищити явку.
На "виборчих дільницях" в ОРДЛО заради явки дешево продають продукти, - СБУ Фото: з відкритих джерел

"Кремлем поставлено завдання: до 12:00 повідомити про явку не менш 50% "виборців". Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії",повідомляється на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Поза тим, не всі мешканці псевдореспубліки сприймають вибори всерйоз і псують бюлетені, вписуючи ім'я актора Чака Норріса. У СБУ зіронізували, що це найпопулярніший кандидат.

"Показово, що самим популярним кандидатом є Чак Норріс, за якого масово віддають голоси нечисельні "виборці". Навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення у неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

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11 11 2018 14:50
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