На "виборчих дільницях" в ОРДЛО заради явки дешево продають продукти, - СБУ

На дільниці на окупованому Донбасі окупаційна влада завезла дешеві продукти, щоб підвищити явку.

"Кремлем поставлено завдання: до 12:00 повідомити про явку не менш 50% "виборців". Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії", - повідомляється на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Поза тим, не всі мешканці псевдореспубліки сприймають вибори всерйоз і псують бюлетені, вписуючи ім'я актора Чака Норріса. У СБУ зіронізували, що це найпопулярніший кандидат.

"Показово, що самим популярним кандидатом є Чак Норріс, за якого масово віддають голоси нечисельні "виборці". Навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення у неділю, 11 листопада, так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.