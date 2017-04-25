На вихідних під Києвом будуть змагатися кінні каскадери

29 і 30 квітня у "Парку Київська Русь" відбудеться фестиваль "Кентаври-2017". Він вже протягом 5 років відкриває для гостей Древнього Києва дивовижний світ кінно-трюкового мистецтва. Неймовірні трюки на конях кращих каскадерів України можна побачити тільки раз на рік і тільки на даному фестивалі.

"Кентаври" – це фестиваль, який об'єднує найкращих кінних каскадерів України, які часто і успішно представляють нашу країну на міжнародних змаганнях і беруть участь у світових шоу-програмах. Організатори фестивалю: "Парк Київська Русь", Об'єднана Ліга професійних кінних каскадерів України.

Протягом двох днів відважні вершники і вершниці, дорослі і зовсім юні змагатимуться в мистецтві джигітовки, а також у віртуозній їзді в упряжках. Учасники продемонструють дивовижні трюки: їзду догори ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони будуть прослизати під конем, вибудовувати "піраміди". І все це на повному скаку. Більш того, можна буде не тільки насолодитися трюками, а й побачити унікальні історичні породи коней, деякі з яких в одиничному екземплярі в Україні.

Вперше за всю історію фестивалю "Кентаври" у кожного відвідувача Древнього Києва буде можливість побачити кінний лицарський турнір. Реконструкція лицарської дуелі на коні буде проходити згідно з усіма лицарськими канонами. Гостей чекає презентація геральдики, оголошення лицарської клятви і битва за серце дами. Будуть використані всі основні види середньовічної зброї: кавалерійські і метальні списи, мечі та луки. А всі бажаючі досвідчені наїзники зможуть навіть взяти участь.

Програма змагань буде чергуватися з виступами театру Древнього Києва, конкурсами та іграми для гостей Парку. Також працюватиме середньовічний тир, фотолокація історичних костюмів. Можна буде покататися верхи на коні або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів. Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск «Політайло», на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

Початок програми о 13:30. Ціна квитка на фестиваль "Кентаври-2017" – 250 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва щогодини з 10:00 до 15:00 курсують маршрутки від метро Видубичі.

Деталі на сайті parkkyivrus.com