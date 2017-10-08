На вихідних у Києві паркування буде безкоштовним

Київська міськадміністрація має намір зробити паркування в столиці безкоштовним по вихідним.

"Віталій Кличко прийняв таке рішення, що у вихідні по всьому місту буде безкоштовне парковкування", - сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, інформують "Українські новини".

За словами чиновника, таке рішення було прийнято для того, щоб уникнути плутанини.

Симонов уточнив, що раніше у вихідні дні паркування біля ринків було платним, а в інших місцях - безкоштовним.

Окрім того, "Київтранспарксервіс" від сьогодні приймає оплату за парковку автомобілів винятково безготівковим розрахунком.

"Сьогодні ми перші, напевно, в Україні зробили такий складний для нас, але важливий для Києва крок, з ініціативи Віталія Кличка ми робимо повністю безготівкову (оплату за) парковку", - сказав Симонов.

Водії зможуть сплатити парковку через паркомати, смс і за допомогою абонементних талонів на паркування, які можна придбати в кіосках "Союздруку", або мобільного додатка, поповнивши рахунок за допомогою скретч-карти або банківської карти, з 8:00 до 22:00.

Для того, щоб оплатити паркування за допомогою смс необхідно придбати скретч-карту "Мобільне паркування".

Контроль за паркуванням і її оплатою здійснюватимуть інспектори КП "Центр організації та безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, що в столиці викрили корупційні схеми чиновників КП "Київтранспарксервіс" і паркувальників, які щомісяця привласнювали по 1,5 млн грн.