На вихідних у Києві паркування буде безкоштовним
"Віталій Кличко прийняв таке рішення, що у вихідні по всьому місту буде безкоштовне парковкування", - сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, інформують "Українські новини".
За словами чиновника, таке рішення було прийнято для того, щоб уникнути плутанини.
Симонов уточнив, що раніше у вихідні дні паркування біля ринків було платним, а в інших місцях - безкоштовним.
Окрім того, "Київтранспарксервіс" від сьогодні приймає оплату за парковку автомобілів винятково безготівковим розрахунком.
"Сьогодні ми перші, напевно, в Україні зробили такий складний для нас, але важливий для Києва крок, з ініціативи Віталія Кличка ми робимо повністю безготівкову (оплату за) парковку", - сказав Симонов.
Водії зможуть сплатити парковку через паркомати, смс і за допомогою абонементних талонів на паркування, які можна придбати в кіосках "Союздруку", або мобільного додатка, поповнивши рахунок за допомогою скретч-карти або банківської карти, з 8:00 до 22:00.
Для того, щоб оплатити паркування за допомогою смс необхідно придбати скретч-карту "Мобільне паркування".
Контроль за паркуванням і її оплатою здійснюватимуть інспектори КП "Центр організації та безпеки дорожнього руху".
Нагадаємо, що в столиці викрили корупційні схеми чиновників КП "Київтранспарксервіс" і паркувальників, які щомісяця привласнювали по 1,5 млн грн.
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