На вихідних Україну заллє дощами
22 грудня на заході, півночі країни, а також у Криму прогнозують дощі, на сході та у центрі – дощ зі снігом, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно з проясненням і без опадів, повідомляє сайт Укргідрометцентру.
Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні.
23 грудня очікується сніг з дощем, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься близько 0, вдень до +3 градусів, на півдні до +7.
В Криму невеликий дощ, вночі +2-4, вдень до +9.
Нагадаємо, що в "Укравтодорі" повідомили, що не оплачуватимуть підрядникам виконання ремонту доріг, який відбувався з порушенням температурних та погодних норм, зокрема за наявності снігового покриву.
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