На вихідних Україну заллє дощами

Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні

22-23 грудня в Україні очікується хмарна погода, майже на всій території дощі, подекуди з мокрим снігом.

22 грудня на заході, півночі країни, а також у Криму прогнозують дощі, на сході та у центрі – дощ зі снігом, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно з проясненням і без опадів, повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні.

23 грудня очікується сніг з дощем, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься близько 0, вдень до +3 градусів, на півдні до +7.

В Криму невеликий дощ, вночі +2-4, вдень до +9.

Нагадаємо, що в "Укравтодорі" повідомили, що не оплачуватимуть підрядникам виконання ремонту доріг, який відбувався з порушенням температурних та погодних норм, зокрема за наявності снігового покриву.