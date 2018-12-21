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На вихідних Україну заллє дощами

Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні
22-23 грудня в Україні очікується хмарна погода, майже на всій території дощі, подекуди з мокрим снігом.
На вихідних Україну заллє дощами Фото: gettyimages.com

22 грудня на заході, півночі країни, а також у Криму прогнозують дощі, на сході та у центрі – дощ зі снігом, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях хмарно з проясненням і без опадів, повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Вночі на більшості територій буде від -1 до -4, вдень від 0…2 на сході до +5-7 на півдні.

23 грудня очікується сніг з дощем, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься близько 0, вдень до +3 градусів, на півдні до +7.

В Криму невеликий дощ, вночі +2-4, вдень до +9.

Нагадаємо, що в "Укравтодорі" повідомили, що не оплачуватимуть підрядникам виконання ремонту доріг, який відбувався з порушенням температурних та погодних норм, зокрема за наявності снігового покриву.

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21 12 2018 09:58
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