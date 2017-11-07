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На виїзді з Києва сталося збройне пограбування, у пораненого водія вкрали 2,5 млн грн

Невідомі розстріляли автомобіль на виїзді з Києва, є поранені
У вівторок, 11 липня, невідомі обстріляли червону Шкоду Октавіа, інцидент стався в Голосіївському районі Києва.
На виїзді з Києва сталося збройне пограбування, у пораненого водія вкрали 2,5 млн грн Фото: espreso

На місці продовжують працювати оперативники Нацполіціі. Обстріляний автомобіль оточили кілька розрахунків патрульних та швидка.

"На місці події знаходиться закривавлений потерпілий. Нападники втекли в невідомому напрямку", - сказано в повідомленні видання Еспресо.

Нацполіція повідомила, що постраждалим був водій Шкоди. 51-річний чоловік був поранений в руку з травматичної зброї. Попередньо у нього вкрали сумку з 2,5 мільйонами гривень. Після поранення він спробував переслідувати озброєних грабіжників та його затримали правоохоронці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня, в Голосіївському районі Києва невідомі вкрали у чоловіка сумку з півмільйоном гривень, після чого втекли на автомобілі Volkswagen.

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11 07 2017 22:19
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