На виплату держборгу Україна витратить майже третину бюджету, - Мінфін
Про це розповів заступник міністра фінансів Сергій Верланов, повідомляє прес-служба Мінфіну.
"2019 рік - рік найбільшого виклику в історії України з фінансування зовнішнього і внутрішнього боргів. На їхнє погашення і обслуговування у бюджеті України на 2019 рік передбачено 417 мільярдів гривень. Це майже третина бюджету. Ці борги створені не сьогодні, вони створені попередніми урядами, і по них прийшов, як кажуть американці, pay day. Лютий, травень, вересень – це місяці пікового навантаження", - сказав Верланов.
За його словами, це виклик як для уряду, так і для всієї країни. А нова програма з МВФ і консервативний бюджет на наступний рік – відповідь на ці виклики. В цілому Мінфін дивиться на виконання бюджету цього і наступного року якщо не з оптимізмом, то принаймні спокійно.
"Все, що треба було зробити, ми зробили. Ризики відомі, ми ними управляємо, у нас є план В, план С", - зауважив заступник міністра.
Нагадаємо, що протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.
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