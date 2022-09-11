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На виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 млрд грн – Верещук

Ольга
Матарикіна
Кошти на виплати переселенцям у бюджеті є.
На виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 млрд грн – Верещук Фото: з вільних джерел
Про це заявила в ефірі телемарафону віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Урядовий портал.
 
Верещук нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис. гривень, для решти ВПО – 2 тис. гривень.
 
За словами віцепрем'єрки, на гарячу лінію Мінреінтеграції та на її особисті месенджери звертаються переселенці й просять допомоги через затримку виплат.
 
"Зважаючи на сімейні обставини, вони часто не встигають самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно піти назустріч", – заявили в Мінреінтеграції.
 
"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО – виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", – резюмувала Верещук.
 
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09 11 2022 18:39
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