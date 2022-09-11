На виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 42 млрд грн – Верещук

Кошти на виплати переселенцям у бюджеті є.

Про це заявила в ефірі телемарафону віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Урядовий портал.

Верещук нагадала, що щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям складає 3 тис. гривень, для решти ВПО – 2 тис. гривень.

За словами віцепрем'єрки, на гарячу лінію Мінреінтеграції та на її особисті месенджери звертаються переселенці й просять допомоги через затримку виплат.

"Зважаючи на сімейні обставини, вони часто не встигають самотужки виконати всі необхідні дії, тож їм необхідно піти назустріч", – заявили в Мінреінтеграції.

"Я звертаюся до обласних військових адміністрацій і закликаю підключитися до цього процесу. А саме: провести відповідну роботу з ВПО – виявити тих, у кого є проблеми з нарахуванням і виплатами, скласти списки й передати нам. Ми допоможемо вирішити це централізовано", – резюмувала Верещук.