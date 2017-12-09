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На вирок Ахтема Чийгоза подали апеляції

Захист Чийгоза подав дві апеляції на вирок підконтрольного РФ суду
Захист заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза подав апеляцію на вирок окупаційного суду у Криму про 8 років колонії суворого режиму.
На вирок Ахтема Чийгоза подали апеляції Ахтем Чийгоз. Фото: rbc.ua

Він зазначив, що подав дві скарги - від себе та Чийгоза.

"Моя скарга коротка, і буде істотно доповнена після ознайомлення з вироком (він ще не написаний, буде готовий тільки 14 вересня) і протоколом судових засідань. А ось скарга Ахтема Чийгоза мною складена під його диктування. Ахтем-аг'а написав саму суть, без всього цього юридичного крутійства", - повідомив його адвокат Микола Полозов.

В апеляції Чийгоза йдеться, що він вимагає скасувати вирок, оскільки вважає його помстою Росії за його позиції щодо невизнання анексії Криму.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татарАхтема Чийгоза.

У понеділок, 11 вересня, прокуратура Криму повідомила про підозру одному із колишніх керівників кримської міліції, дії якого призвели до загибелі людей 26 лютого 2014 року на мітингу біля Верховної Ради півострову.
 

 

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12 09 2017 15:17
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