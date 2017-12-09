На вирок Ахтема Чийгоза подали апеляції
Він зазначив, що подав дві скарги - від себе та Чийгоза.
"Моя скарга коротка, і буде істотно доповнена після ознайомлення з вироком (він ще не написаний, буде готовий тільки 14 вересня) і протоколом судових засідань. А ось скарга Ахтема Чийгоза мною складена під його диктування. Ахтем-аг'а написав саму суть, без всього цього юридичного крутійства", - повідомив його адвокат Микола Полозов.
В апеляції Чийгоза йдеться, що він вимагає скасувати вирок, оскільки вважає його помстою Росії за його позиції щодо невизнання анексії Криму.
Нагадаємо, Верховний суд анексованого Росією Криму засудив до восьми років ув'язнення в колонії заступника голови меджлісу кримських татарАхтема Чийгоза.
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