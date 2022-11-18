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На Вишеградському саміті скасували зустріч спікерів через бойкот Чехії

Спікерка нижньої палати Маркета Пекарова-Адамова та спікер Сенату Мілош Вистрчил відмовилися сідати за один стіл з угорською стороною.
На Вишеградському саміті скасували зустріч спікерів через бойкот Чехії Фото: espreso.tv

Зустріч спікерів парламентів у рамках саміту Вишеградської четвірки не відбудеться в зв’язку з тим, що чехи вирішили бойкотувати її через Угорщину, яка зберігає лояльну до росії позицію.  

Про це повідомляє Euractiv.

Спікерка нижньої палати Маркета Пекарова-Адамова та спікер Сенату Мілош Вистрчил відмовилися сідати за один стіл з угорською стороною, через що Словаччина, яка приймає саміт, скасувала цю зустріч.

За інформацією чеського видання Seznam Zprávy, бойкот планували і спікери польського Сейму та Сенату.

Спікер парламенту Угорщини, який є однопалатним, Ласло Кевер висловив жаль із приводу скасування зустрічі, заявивши, що ремарки чеських колег щодо Угорщини "є неповагою, не відповідають фактам та ставлять під питання право угорського уряду вести політику згідно з національними інтересами".
 

Водночас чеський прем’єр Петр Фіала все ж поїде на саміт, що планується 24 листопада. Для нього це буде перший саміт Вишеградської четвірки з часу вступу на посаду.

"Гадаю, ні для кого не таємниця, що підхід Угорщини дуже відрізняється від політики інших країн "Вишеграду". Проте – і це важливо – наш діалог призвів до того, що досі Угорщина підтримала усі ключові рішення на рівні ЄС", – зазначив Фіала.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре розкритикував санкції ЄС проти росії та заявив, що лідери, які це підтримували, мали б піти у відставку.

Раніше Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

 
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18 11 2022 09:53
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