На Вишеградському саміті скасували зустріч спікерів через бойкот Чехії
Зустріч спікерів парламентів у рамках саміту Вишеградської четвірки не відбудеться в зв’язку з тим, що чехи вирішили бойкотувати її через Угорщину, яка зберігає лояльну до росії позицію.
Про це повідомляє Euractiv.
Спікерка нижньої палати Маркета Пекарова-Адамова та спікер Сенату Мілош Вистрчил відмовилися сідати за один стіл з угорською стороною, через що Словаччина, яка приймає саміт, скасувала цю зустріч.
За інформацією чеського видання Seznam Zprávy, бойкот планували і спікери польського Сейму та Сенату.
Водночас чеський прем’єр Петр Фіала все ж поїде на саміт, що планується 24 листопада. Для нього це буде перший саміт Вишеградської четвірки з часу вступу на посаду.
"Гадаю, ні для кого не таємниця, що підхід Угорщини дуже відрізняється від політики інших країн "Вишеграду". Проте – і це важливо – наш діалог призвів до того, що досі Угорщина підтримала усі ключові рішення на рівні ЄС", – зазначив Фіала.
Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре розкритикував санкції ЄС проти росії та заявив, що лідери, які це підтримували, мали б піти у відставку.
Раніше Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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