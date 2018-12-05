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На "Євробаченні-2018" чоловік вибіг на сцену і забрав мікрофон у представниці Британії SuRie

Співачці запропонували ще раз виконати свій номер після виступу усіх виконавців, однак вона відмовилася
Під час виступу представниці Великобританії SuRie у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018" невідомий чоловік вибіг на сцену і забрав у співачки мікрофон.
На "Євробаченні-2018" чоловік вибіг на сцену і забрав мікрофон у представниці Британії SuRie Фото: reuters.com

Співачка виконувала конкурсну пісню  Storm, коли на сцену вибіг чоловік у шапці і з рюкзаком і забрав в неї мікрофон. Він встиг вигукнути "Нацисти медіа Великої Британії, ми вимагаємо свободи", після чого його забрали зі сцени. SuRie продовжила співати.

У Європейській мовній спілці зробили офіційну заяву, в якій вибачилися за інцидент і повідомили, що порушника відвели до поліції.

Співачці запропонували ще раз виконати свій номер після виступу усіх виконавців, однак вона відмовилася, сказавши, що дуже пишається своїм виступом і не бачить жодних підстав для повторного виконання пісні.

Нагадаємо, під час виступу Джамали, яку запросили виступити як гостю "Євробачення-2017", на сцену вибіг чоловік з прапором Австралії і зняв штани.

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12 05 2018 23:15
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