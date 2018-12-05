На "Євробаченні-2018" чоловік вибіг на сцену і забрав мікрофон у представниці Британії SuRie
Співачка виконувала конкурсну пісню Storm, коли на сцену вибіг чоловік у шапці і з рюкзаком і забрав в неї мікрофон. Він встиг вигукнути "Нацисти медіа Великої Британії, ми вимагаємо свободи", після чого його забрали зі сцени. SuRie продовжила співати.
У Європейській мовній спілці зробили офіційну заяву, в якій вибачилися за інцидент і повідомили, що порушника відвели до поліції.
Співачці запропонували ще раз виконати свій номер після виступу усіх виконавців, однак вона відмовилася, сказавши, що дуже пишається своїм виступом і не бачить жодних підстав для повторного виконання пісні.
Нагадаємо, під час виступу Джамали, яку запросили виступити як гостю "Євробачення-2017", на сцену вибіг чоловік з прапором Австралії і зняв штани.
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