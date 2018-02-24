На "Євробаченні-2018" від України виступатиме співак MELOVIN, – ВІДЕО

Він отримав 6 від глядачів і 5 від журі

За результатами фіналу нацвідбору на "Євробачення-2018" на пісенному конкурсі в Лісабоні Україну представить MELOVIN з піснею Under the Ladder.

Співак отримав 6 від глядачів і 5 від журі.

У фіналі за право представляти Україну на Євробаченні-2018 змагалися TAYANNA, KADNAY, The Erised, VILNA та LAUD.

Справжнє ім'я MELOVIN – Костянтин Миколайович Бочаров. Він український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор".

Народився 11 квітня 1997 року в Одесі, навчався в музичній школі, яку згодом покинув, але пішов до театральної школи, яку закінчив.

Бочаров тричі брав участь у відборах до українського вокального шоу "Х-фактор", але жодного разу не потрапляв на телевізійні кастинги. У шостому сезоні 2015 року він пройшов до етапу прослуховування перед суддями, де після виконання пісні "Без бою" гурту "Океан Ельзи" отримав путівку до тренувального табору. Костянтин дійшов до суперфіналу, в якому за результатами глядацького голосування став переможцем.

Наприкінці 2016 року Бочаров уже брав участь у національному відборі на 62-й пісенний конкурс "Євробачення". 17 січня 2017 року у списку півфіналістів оголосили і його ім'я. Згідно з жеребкуванням 18 лютого 2017 року співак виступив у третьому півфіналі, виконавши авторську пісню "Wonder". За результатами голосування глядачів та журі, Бочаров потрапив до фіналу національного відбору, де знову отримав максимальний бал від глядачів. Проте в підсумку посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові "O.Torvald".

Нагадаємо, український співак Alekseev став переможцем національного відбору в Білорусі і поїде на "Євробаченні-2018".

На "Євробаченні-2018" Україна виступить останньою у ІІ півфіналі.