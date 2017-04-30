На Євробачення-2017 продали дві тисячі недійсних квитків
Таку інформацію оприлюднив керівник сервісу Concert.ua, на якому і продавалися квитки на шоу, Дмитро Феліксов в ефірі радіо "Голос Столиці".
Він зазначив, що накладка трапилася через те, що реалізовувати квитки почали ще до того моменту, як побудували майданчик, де проходитиме конкурс.
У результаті виявилося, що попередня, актуальна ще на лютий схема розсадження глядачів, тепер не є дійсною. Після облаштування техніки для зйомки шоу та технічних засобів освітлення організатори виявили, що деякі місця не можна облаштувати, де планувалося через те, що огляд з них поганий або обмежений.
У цій ситуації, зазначив Феліксов, можливі 2 варіанти: покупцям або обміняють квитки, або повернуть кошти.
Загалом мова йде про 2% місць від загальної кількості. Люди, чиї місця нині не дійсні, отримують на свою електронну пошту листи з усіма подробицями.
Нагадаємо, у неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона Євробачення.
28 квітня перші учасники Євробачення-2017 прибули до Києва.
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