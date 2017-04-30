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На Євробачення-2017 продали дві тисячі недійсних квитків

Глядачам, які купили ці квитки, або замінять їх, або повернуть гроші
Близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.
На Євробачення-2017 продали дві тисячі недійсних квитків Фото: eurovision.korrespondent.net

Таку інформацію оприлюднив керівник сервісу Concert.ua, на якому і продавалися квитки на шоу, Дмитро Феліксов в ефірі радіо "Голос Столиці".

Він зазначив, що накладка трапилася через те, що реалізовувати квитки почали ще до того моменту, як побудували майданчик, де проходитиме конкурс.

У результаті виявилося, що попередня, актуальна ще на лютий схема розсадження глядачів, тепер не є дійсною. Після облаштування техніки для зйомки шоу та технічних засобів освітлення організатори виявили, що деякі місця не можна облаштувати, де планувалося через те, що огляд з них поганий або обмежений.

У цій ситуації, зазначив Феліксов, можливі 2 варіанти: покупцям або обміняють квитки, або повернуть кошти.

Загалом мова йде про 2% місць від загальної кількості. Люди, чиї місця нині не дійсні, отримують на свою електронну пошту листи з усіма подробицями.

Нагадаємо, у неділю, 30 квітня, на Софійській площі в Києві відкрилася фан-зона Євробачення.

28 квітня перші учасники Євробачення-2017 прибули до Києва.

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30 04 2017 23:45
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