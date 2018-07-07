На "Южно-Українській АЕС" свідомо закупили обладнання, яке могло спричинити техногенну катастрофу, – СБУ

Співробітники Служби безпеки України разом з дирекцією Держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" блокували використання неякісного обладнання на підприємстві "Южно-Українська АЕС".

Як повідомляють у СБУ, оперативники спецслужби встановили, що посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на "Южно-Українській АЕС".

"Слідством задокументувало, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем важливих для безпеки функціонування атомної електростанції. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт постачання та встановлення силового кабелю електроживлення, використання якого не передбаченого чинними нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки", – зазначають у Службі безпеки.

Контрафактне обладнання мають демонтувати і замінити.

"СБУ спільно з Національною поліцією України реалізовують комплекс невідкладних слідчих дій для встановлення усіх обставин вчинення злочину з метою притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності", – повідомляють у спецслужбі.

Нагадаємо, Служба безпеки України стверджує про факт розтрати посадовими особами регіональної філії "Південно-Західна залізниця" 20 млн грн на неякісні запчастини.