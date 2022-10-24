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На ЗАЕС російські окупанти провели ротацію особового складу

Фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів із корпорацією "росатом".
На ЗАЕС російські окупанти провели ротацію особового складу

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів із корпорацією "росатом". Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі", – повідомили у Генштабі.
 

Як повідомляв iPress, росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС. Про це заявив заступник голови російської делегації Костянтин Воронцов на засіданні комітету Генасамблеї ООН.

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24 10 2022 11:44
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