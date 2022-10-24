На ЗАЕС російські окупанти провели ротацію особового складу

Фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів із корпорацією "росатом".

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. "У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів із корпорацією "росатом". Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі", – повідомили у Генштабі. Як повідомляв iPress, росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС. Про це заявив заступник голови російської делегації Костянтин Воронцов на засіданні комітету Генасамблеї ООН.

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