На західному кордоні досі заблоковані 1,5 тисячі авто

Понад 1,5 тисячі автомобілів заблоковані у пунктах пропуску на західному кордоні України у зв’язку з акціями "євробляхарів".

Триває блокування шляхів у пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг". У напрямку в’їзду в Україну черги на "Устилузі" відсутні, повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook.

"У п/п "Ягодин" на виїзд очікують 200 вантажних автомобілів, 10 – легкових та 3 автобуси. На в’їзд – 30 вантажних та 20 легкових транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Також заблокований пункт пропуску "Шегині-Медика".

"На виїзд з України очікують 100 вантажних та 100 легкових транспортних засобів і 11 автобусів. На в’їзд в Україну – 110 вантажних та 120 легкових авто та 15 автобусів. Піший перехід розблокований", - йдеться у повідомленні.

У пункті пропуску "Краковець-Корчова" заблоковано дорогу перед виїздом.

"На виїзд з України очікують 250 вантажних та 80 легкових автомобілів і 10 автобусів. На в’їзд очікують 220 вантажних та 190 легкових і 25 автобусів", - відзначили в ДФС.

Пункт пропуску "Рава-Руська-Хребенне" повністю заблокований.

Станом на 11.30 пункт пропуску "Грушів-Будомєж" розблокований. На в’їзд чекає 10 легкових авто та 5 автобусів, на виїзд – 80 легковиків та 2 автобуси.

"На митному пості "Тиса" рух транспортних засобі не здійснюється. За 100 м від пункту пропуску дорога заблокована мітингувальниками. Митний пункт "Малий Березний" – рух транспорту не здійснюється через блокування", - йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" станом на 11:30 розблокували. Черги на в’їзд та виїзд з України відсутні.

Відзначається, що майже подібна ситуація на митному посту "Смільниця-Кросцєнко" – лише на виїзд в Україну перебувають 60 транспортних засобів.

Пункт пропуску "Доманово", де зранку мітингувальники перекрили пішохідний перехід, працює в штатному режимі.

"Станом на 12:30 митні пости "Ужгород", "Косонь", "Лужанка", "Вилок", "Неветленфолу" працюють у штатному режимі, черги відсутні", - йдеться у повідомленні ДФС.

Також відновлено рух на митному посту "Солотвино".

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.