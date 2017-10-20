На захист молодих мігрантів-нелегалів США стали компанії Google, Microsoft і Intel
Компанії, об'єднані в так звану коаліцію "За американську мрію", будуть домагатися від конгресу прийняття закону, що дозволяє нелегальним мігрантам, які прибули в США до 16 років (їх часто називають "мрійниками"), отримати дозвіл на роботу в країні.
Серед компаній-учасників - Alphabet (холдингова компанія Google), Microsoft, Facebook, Uber, IBM і Marriott, повідомляє Reuters з посиланням на документи коаліції. Представники Intel, Uber і Univision Communications підтвердили свою участь. Законопроект може бути внесений в грудні, коли конгрес затвердить держвидатки.
Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп скасував програму DACA, яка давала можливість працювати і захищала нелегальних мігрантів, які потрапили в Штати до повноліття.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа