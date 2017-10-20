На захист молодих мігрантів-нелегалів США стали компанії Google, Microsoft і Intel

Законопроект може бути внесений в грудні, коли конгрес затвердить держвидатки

Близько двох десятків найбільших американських компаній, в тому числі Google, Microsoft і Intel, займуться лобіюванням закону, який дозволить молодим мігрантам-нелегалам отримати дозвіл на постійне проживання в США.

Компанії, об'єднані в так звану коаліцію "За американську мрію", будуть домагатися від конгресу прийняття закону, що дозволяє нелегальним мігрантам, які прибули в США до 16 років (їх часто називають "мрійниками"), отримати дозвіл на роботу в країні.

Серед компаній-учасників - Alphabet (холдингова компанія Google), Microsoft, Facebook, Uber, IBM і Marriott, повідомляє Reuters з посиланням на документи коаліції. Представники Intel, Uber і Univision Communications підтвердили свою участь. Законопроект може бути внесений в грудні, коли конгрес затвердить держвидатки.

Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп скасував програму DACA, яка давала можливість працювати і захищала нелегальних мігрантів, які потрапили в Штати до повноліття.