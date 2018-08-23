На Закарпатській митниці викрили злочинну схему експорту й імпорту товарів

Поліція викрила на Закарпатській митниці злочинну "схему" експорту тютюнових виробів та імпорту товарів без їх розмитнення.

За безперешкодний перетин продукції через кордон без оформлення підприємці платили митникам певну суму. Надалі гроші розподілялися між усіма учасниками "схеми", що вже встановлені поліцією в ході слідства, повідомляється на сайті Нацполіції.

Крім того, до "схеми" була залучена брокерська контора, що допомагала з оформленням вантажів, які взагалі не заїжджали на митні пункти або, наприклад, їх оформляли за підробленими інвойсами.

У середу, 22 серпня, слідчі затримали головного інспектора під час одержання 20 тис. хабара. Йому вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також були проведені обшуки в приміщенні брокерської контори та на місцях роботи і проживання працівників митниці ДФС на території чотирьох регіонів. Поліцейські вилучили понад 1 млн гривень, "чорнові" записи, а також документацію, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів та інші докази.

Також, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що захищатиме керівництво Державної фіскальної служби України та митниці через те, що, на його думку, дані служби розпочали "реальну боротьбу з контрабандою".