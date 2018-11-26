На Закарпатті 11-річна дівчинка врятувала з охопленого полум'ям будинку чотирьох дітей
"На момент виникнення пожежі в будинку перебувало п’ятеро дітей та їхній родич. Батьки того дня поїхали у справах до райцентру. Ввечері найстарша з дітей, 11-річна Софійка, відчула запах горілого, що виходив із сусідньої кімнати. Відкривши двері, вона зрозуміла, що пожежа в їхній дерев’яній хаті. Багато часу для роздумів у дівчинки не залишалося, дитина не розгубилася та почала діяти. Усвідомивши, що вогонь вже відрізав шлях до виходу з помешкання, Софійка негайно почала проводити евакуацію своїх братиків і сестричок через вікно", - повідомила прес-служба ДержНС.
Після того як усі неповнолітні (наймолодшому лише виповнилося два роки) вже були в безпеці, дівчинка і сама вискочила на свіже повітря. На той час пожежу вже помітили односельці: одні телефонували рятувальникам, а інші поспішали дитині на допомогу. Софійка повідомила сусідам, що всередині будинку ще залишився їхній родич.
Дітей доставили до місцевої дільничної лікарні. На щастя, медичної допомоги діти не потребували і до приїзду батьків перебували під наглядом лікарів.
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