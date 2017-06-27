На Закарпатті авто в'їхало в шлагбаум і травмувало прикордонника
Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян в Facebook.
"Під час прикордонного контролю у співробітників Держприкордонслужби виникли обгрунтовані підозри щодо можливої підробки номера кузова транспортного засобу. Прикордонники вирішили перевірити автомобіль ретельніше та детальніше вивчити документи. Але замість того, аби прослідувати до спеціального боксу, один з чоловіків, який перебував в автомобілі, сів за кермо та різко розвернувшись на великій швидкості поїхав на виїзд з пункту пропуску в бік України", - написав він.
Другий чоловік, який перебував у машині, почав заважати прикордоннику застосувати прилад для примусової зупинки автомобіля. Автомобіль на великій швидкості збив шлагбаум, який рикошетом вдарив прикордонника.
Прикордонники почали переслідувати авто і повідомили про інцидент в поліцію. Зловмисники, мабуть зрозумівши, що втекти не вийде, з'їхали на узбіччя і залишили авто. Одного з чоловіків затримали.
Військовослужбовець, який отримав травму, знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.
Попередньо злочин кваліфіковано за статтею "опір працівникові правоохоронного органу та підробка номерів агрегатів транспортного засобу".
Нагадаємо, що раніше на Закарпатті затримали чоловіка в гідрокостюмі, який намагався перемістити цигарки в Румунію.
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