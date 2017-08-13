На Закарпатті через дощі затоплені подвір'я Сильний вітер також поламав дерева

У ніч з 12 на 13 серпня на Закарпатті пройшовся сильний дощ, який супроводжувався шквальним вітром.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Внаслідок негоди затопило 9 домогосподарств у селі Чома та у місті Ужгород, повідомляє прес-служба ДСНС. Сильний вітер поламав дерева у селі Мирча та автошляху Київ – Чоп. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Нагадаємо, що одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок складних погодних умов – сильного вітру, грози та дощу, у Херсонські та Миколаївській областях.

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