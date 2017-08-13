Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті через дощі затоплені подвір'я

Сильний вітер також поламав дерева
У ніч з 12 на 13 серпня на Закарпатті пройшовся сильний дощ, який супроводжувався шквальним вітром.
На Закарпатті через дощі затоплені подвір Фото: zk.dsns.gov.ua

Внаслідок негоди затопило 9 домогосподарств у селі Чома та у місті Ужгород, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сильний вітер поламав дерева у селі Мирча та автошляху Київ – Чоп. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок складних погодних умов – сильного вітру, грози та дощу, у Херсонські та Миколаївській областях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2017 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.