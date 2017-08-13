CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч з 12 на 13 серпня на Закарпатті пройшовся сильний дощ, який супроводжувався шквальним вітром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті через дощі затоплені подвір'я
Сильний вітер також поламав дерева
Фото: zk.dsns.gov.ua
Внаслідок негоди затопило 9 домогосподарств у селі Чома та у місті Ужгород, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сильний вітер поламав дерева у селі Мирча та автошляху Київ – Чоп. На щастя, внаслідок негоди ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення внаслідок складних погодних умов – сильного вітру, грози та дощу, у Херсонські та Миколаївській областях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2017 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles