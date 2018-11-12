Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Закарпатті через незаконну врізку в "Дружбу" сталося розлиття нафти

Площа забруднення - 250 квадратних метрів
У Закарпатській області вранці 11 грудня сталася розгерметизація нафтопроводу "Дружба" з розлиттям сирої нафти біля села Руське Мукачівського району.
На Закарпатті через незаконну врізку в "Дружбу" сталося розлиття нафти Фото: з відкритих джерел

Нафта забруднила 250 квадратних метрів поля. Відстань прориву труби до найближчого житлового будинку - близько кілометра.Загрози забруднення водойм немає, йдеться на сайті Закарпатської обласної держадміністрації.

Заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас у коментарі 112 каналу повідомив, що аварія сталася в результаті незаконної врізки.

"Це врізка з метою крадіжки сирої нафти. Уже дісталися до місця розгерметизації і знайшли сліди, що була спроба врізки. Очевидно, [це зробив] хтось із місцевих жителів, таке періодично трапляється на тому чи іншому відрізку продуктопроводів. Потім сиру нафту транспортують цистернами і роблять з неї саморобний дизель і продають на нелегальних заправках", - сказав він.

Нагадаємо, що аналогічний випадок стався у вересні у Львівській області. Там врізалися в нафтопровід "Дружба" в районі села Серники Перемишлянського району.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2018 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.