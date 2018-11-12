На Закарпатті через незаконну врізку в "Дружбу" сталося розлиття нафти
Нафта забруднила 250 квадратних метрів поля. Відстань прориву труби до найближчого житлового будинку - близько кілометра.Загрози забруднення водойм немає, йдеться на сайті Закарпатської обласної держадміністрації.
Заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас у коментарі 112 каналу повідомив, що аварія сталася в результаті незаконної врізки.
"Це врізка з метою крадіжки сирої нафти. Уже дісталися до місця розгерметизації і знайшли сліди, що була спроба врізки. Очевидно, [це зробив] хтось із місцевих жителів, таке періодично трапляється на тому чи іншому відрізку продуктопроводів. Потім сиру нафту транспортують цистернами і роблять з неї саморобний дизель і продають на нелегальних заправках", - сказав він.
Нагадаємо, що аналогічний випадок стався у вересні у Львівській області. Там врізалися в нафтопровід "Дружба" в районі села Серники Перемишлянського району.
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