На Закарпатті через пошкодження газопроводу 15 населених пунктів залишилися без газопостачання

На місті аварії працюють спеціалісти компанії "Закарпатгаз", про поновлення газопостачання місцевих мешканців поінформують додатково

В Ужгородському районі Закарпатської області сталася розгерметизація підвідного газопроводу, внаслідок чого без газопостачання залишилися 15 населених пунктів.

Як повідомили в прес-службі закарпатського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, розгерметизація сталася біля селища Червоне, постраждалих немає.

"Унаслідок розгерметизації зварного шва підвідного газопровода середнього тиску діаметром 273 мм. припинено газопостачання в 15 населених пунктах Ужгородського та Берегівського районів (с.Червоне, Тсаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петрівка, Демичев, Тисаактелек, В.Добронь, М.Добронь, Свобода, Бакош, Батєво, Данилівка) загалом 4298 абонентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місті аварії працюють спеціалісти компанії "Закарпатгаз", про поновлення газопостачання місцевих мешканців поінформують додатково.

Зазначимо, що за інформацією голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, без газопостачання залишився ще населений пункт Бадів.

Нагадаємо, що зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти під час передвиборної кампанії, неможливе і може закінчиться колапсом всієї фінансової системи України, коли зростання курсу долара неможливо буде спрогнозувати.