На Закарпатті через витік небезпечної речовини не працюватиме прикордонний пункт
Аваріійна ситуація склалася на території Угорщини. Тому з 27 липня, з 10:00 до 14:00 буде тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів в пункті пропуску "Захонь".
Про це повідомляє "Еspreso.tv" з посиланням на Державну прикордонну службу.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася на 33-му кілометрі головної траси №4 (8 км від населеного пункту Захонь, Угорщина). Під час аварії за участю вантажного автомобіля стався витік небезпечної речовини, для знешкодження якої буде перекрито ділянку дороги", - йдеться в повідомленні.
На час проведення робіт рух вантажних транспортних засобів буде зупинено, рух легкових автомобілів буде здійснюватися в об'їзд під управлінням представників угорської поліції.
Тому Держприкордонслужба рекомендує учасникам міжнародного вантажного руху обрати інші пункти пропуску при плануванні поїздок за кордон: "Ужгород - Вишнє Німецьке (Словаччина)" - цілодобово; "Дяково - Халмеу (Румунія)" - цілодобово.
Нагадаємо. нещодавно повідомлялося, що на Закарпатській митниці пропонують запровадити використання дронів.
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