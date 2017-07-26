Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті через витік небезпечної речовини не працюватиме прикордонний пункт

Небезпечна ситуація склалася на пункті пропуску "Захонь"
У зв'язку з серйозною аварією призупинено оформлення вантажних автомобілів в пункті пропуску "Захонь".
На Закарпатті через витік небезпечної речовини не працюватиме прикордонний пункт Фото: BIN.ua

Аваріійна ситуація склалася на території Угорщини. Тому з 27 липня, з 10:00 до 14:00 буде тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів в пункті пропуску "Захонь".

Про це повідомляє "Еspreso.tv" з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на 33-му кілометрі головної траси №4 (8 км від населеного пункту Захонь, Угорщина). Під час аварії за участю вантажного автомобіля стався витік небезпечної речовини, для знешкодження якої буде перекрито ділянку дороги", - йдеться в повідомленні.

На час проведення робіт рух вантажних транспортних засобів буде зупинено, рух легкових автомобілів буде здійснюватися в об'їзд під управлінням представників угорської поліції.

Тому Держприкордонслужба рекомендує учасникам міжнародного вантажного руху обрати інші пункти пропуску при плануванні поїздок за кордон: "Ужгород - Вишнє Німецьке (Словаччина)" - цілодобово; "Дяково - Халмеу (Румунія)" - цілодобово.

Нагадаємо. нещодавно повідомлялося, що на Закарпатській митниці пропонують запровадити використання дронів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 22:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.