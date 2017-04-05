На Закарпатті чиновники, всупереч заборонам, влаштували екстремальні VIP-перегони

Участю у заході похизувався депутат Закарпатської облради Іван Шкирта (БПП Солідарність), позначивши на світлинах у соцмережі інших учасників, а це голова Міжгірської райради Василь Щур (Відродження), місцевий радикал Ляшка Іван Субота та інші

На високогір'ї Закарпаття місцеві чиновники провели міжнародну трофі-експедицію "Карпатський Кордон - 2017", ігноруючи офіційну заборону Державної екологічної інспекції України терміном з 1 квітня до 15 червня.

Участю у заході похихувався депутат Закарпатської облради Іван Шкирта (БПП Солідарність), позначивши на світлинах у соцмережі інших учасників, а це голова Міжгірської райради Василь Щур (Відродження), місцевий радикал Ляшка Іван Субота та інші.

"Природа, гори і рев моторів: на Закарпатті знову зібралися екстеримали на міжнародній трофі-експедиції "Карпатський Кордон - 2017". Захід охоплює маршрут від Торунського перевалу, що розташований на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, на околиці села Торунь, та до Ужоцького (на межі Галичини і Закарпаття). Щоб отримати кубок переможця, пілотам доводиться творити дива еквілібристики. На цій трасі мало красиво увійти в поворот або впоратися з занесенням. Для позашляховиків є трампліни, з яких необхідно стрибати. Танки бруду не бояться!", - написав чиновник на своїй сторінці у Facebook, додавши фото.



Фото: facebook.com/Iv.Shkyrta



Фото: facebook.com/Iv.Shkyrta

Загалом, за його словами, учасники троффі-експедиції проїхали 150 кілометрів бездоріжжя, "отримавши незабутні враження від подолання крутих підйомів та скелястих гір та споглядаючи неповторні краєвиди Карпат".

Однак, високопосадовці-екстремали проігнорували той факт, що Державна екологічна інспекція України офіційно заборонила з 1 квітня до 15 червня "проведення робіт та заходів у природному середовищі, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах)", повідомляє mukachevo.net.

Про це йдеться у офіційному дорученні очільника відомства Ігоря Яковлєва, який також доручив слідкувати за дотриманням цього режиму тиші своїм підлеглим спільно з поліцією. Треба розуміти, йдеться не просто про формальну директиву, а про виконання щонайменше 2-х законів – "Про охорону навколишнього природного середовища" та "Про тваринний світ". У випадку з учасниками згаданих перегонів – йдеться про порушення цих законів.