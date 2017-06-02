На Закарпатті досі підтоплені більше 70 угідь
Наразі з підтоплених дворогосподарств у Мукачівському районі воду відведено.
Льодових заторів на річках Іршавка, Лютянка та Латориця немає. При обстеженні річки Уж біля державного кордону виявлено утворення льодового затору протяжністю 5,5 км (Україна - поблизу с. Сторожниця Ужгородського району - 5 км., Республіка Словакія поблизу с. Пінковце Кошицького краю – 0,5 км). Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
6 лютого заплановано розпочати роботи з ліквідації льодового затору.
До ліквідації наслідків підтоплень залучено 273 осіб та 46 од. техніки.
Нагадаємо, 4 лютого на річках Закарпатської області почався спад води, критична ситуація з льодоходом минула.
Напередодні на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.
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