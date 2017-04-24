Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Закарпатті двоє прикордонників "кришували" контрабанду цигарок

За кожен ящик з сигаретами вони встановили таксу 50-70 доларів
У Закарпатській області співробітники Служби безпеки, військової прокуратури та внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби затримали двох прикордонників, які сприяли контрабанді сигарет в Європу.
На Закарпатті двоє прикордонників "кришували" контрабанду цигарок Фото: rbc.ua

"Один із керівників відділу Мукачівського прикордонного загону та один з начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Державної прикордонної служби "допомагали" місцевим жителям перевозити сигарети поза пунктами пропуску. За кожен ящик з сигаретами вони встановили таксу 50-70 доларів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів і затримали їх на робочих місцях.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 квітня співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС.

Раніше, у Харківській області співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою викрили два злочинні угрупування, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Російської Федерацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.