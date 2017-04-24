На Закарпатті двоє прикордонників "кришували" контрабанду цигарок
"Один із керівників відділу Мукачівського прикордонного загону та один з начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Державної прикордонної служби "допомагали" місцевим жителям перевозити сигарети поза пунктами пропуску. За кожен ящик з сигаретами вони встановили таксу 50-70 доларів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів і затримали їх на робочих місцях.
Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, 18 квітня співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС.
Раніше, у Харківській області співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою викрили два злочинні угрупування, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Російської Федерацією.
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