На Закарпатті двоє прикордонників "кришували" контрабанду цигарок

За кожен ящик з сигаретами вони встановили таксу 50-70 доларів

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки, військової прокуратури та внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби затримали двох прикордонників, які сприяли контрабанді сигарет в Європу.

"Один із керівників відділу Мукачівського прикордонного загону та один з начальників оперативно-розшукового відділу Західного управління Державної прикордонної служби "допомагали" місцевим жителям перевозити сигарети поза пунктами пропуску. За кожен ящик з сигаретами вони встановили таксу 50-70 доларів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання прикордонниками хабарів від контрабандистів і затримали їх на робочих місцях.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 квітня співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС.

Раніше, у Харківській області співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та Державною фіскальною службою викрили два злочинні угрупування, які забезпечували потужні контрабандні схеми на кордоні з Російської Федерацією.