На Закарпатті формується друга паводкова хвиля, - Москаль

В Ужгородському районі Закарпатської області триває весняний паводок, спричинений підвищенням температури і таненням снігу на високогір'ї. У частині річок регіону спостерігається активне підняття рівня води.

"Станом на 10:00 неділі вода в р .. Латориця піднялася ще на 40 см. Між селами Великі Геивцы і Тисаагтелек (Ужгородський район) річка, що вийшла з берегів, все ще переливається через дорогу місцевого значення. Проїзд автомобілів ускладнений, але не заблокований, площа переливу в порівнянні з вчорашнім днем не збільшилася", - повідомили на сайті прес-служби глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Зазначено, що в р. Тиса паводкова хвиля, яка вчора пройшла на територію Угорщини, з-за особливостей русла знову повернулася в Закарпатті в районі Чопа і сьогодні остаточно піде на територію сусідньої країни.

"За минулу добу рівень води в річці (Тиса) збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 метрів. Загрози виходу на заплаву немає. За р. Вже максимальний підйом води пройшов сьогодні в 1:00 до 10:00 вода впала на 40 див. В Боржаві і Погоди також фіксується зниження рівня води", - повідомляє прес-служба.

Там також відомо, що виходу річок на заплаву, підтоплення сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) або домогосподарств немає.

Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля. Облдержадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття у зв'язку з можливим різким підняттям води", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 4 лютого на річках Закарпатської області почався спад води, критична ситуація з льодоходом минула.

Напередодні на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.