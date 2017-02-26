На Закарпатті формується друга паводкова хвиля, - Москаль
"Станом на 10:00 неділі вода в р .. Латориця піднялася ще на 40 см. Між селами Великі Геивцы і Тисаагтелек (Ужгородський район) річка, що вийшла з берегів, все ще переливається через дорогу місцевого значення. Проїзд автомобілів ускладнений, але не заблокований, площа переливу в порівнянні з вчорашнім днем не збільшилася", - повідомили на сайті прес-служби глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
Зазначено, що в р. Тиса паводкова хвиля, яка вчора пройшла на територію Угорщини, з-за особливостей русла знову повернулася в Закарпатті в районі Чопа і сьогодні остаточно піде на територію сусідньої країни.
"За минулу добу рівень води в річці (Тиса) збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 метрів. Загрози виходу на заплаву немає. За р. Вже максимальний підйом води пройшов сьогодні в 1:00 до 10:00 вода впала на 40 див. В Боржаві і Погоди також фіксується зниження рівня води", - повідомляє прес-служба.
Там також відомо, що виходу річок на заплаву, підтоплення сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) або домогосподарств немає.
Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля. Облдержадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття у зв'язку з можливим різким підняттям води", - резюмували у відомстві.
Нагадаємо, 4 лютого на річках Закарпатської області почався спад води, критична ситуація з льодоходом минула.
Напередодні на території Закарпатської області спостерігалося погіршення погодних умов. Внаслідок цього на території області сходили лавини та підтоплені дворогосподарства в окремих населених пунктах.
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