На Закарпатті горить сміттєзвалище, - ФОТО
"21 червня о 07:50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів, що біля с. Дубрівка Іршавського району. На місце виклику прибули чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів з м. Іршава", - йдеться на сайті Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Фото:dsns.gov.ua
Площа загорання становить 100 квадратних метрів. Гасять пожежу 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також бульдозер.
Фото:dsns.gov.ua
За інформацією рятувальників, постраждалих немає. Причини загорання встановлюють.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у Чернігівській області в однойменному районі сталася пожежа на сміттєзвалищі.
Нагадаємо, що у Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття після виникнення масштабної пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.
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