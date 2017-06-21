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На Закарпатті горить сміттєзвалище, - ФОТО

За інформацією рятувальників, постраждалих немає. Причини загорання встановлюють
У Закарпатській області біля села Дубрівка горить полігон твердих побутових відходів.
На Закарпатті горить сміттєзвалище, - ФОТО Фото:dsns.gov.ua

"21 червня о 07:50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів, що біля с. Дубрівка Іршавського району. На місце виклику прибули чергові відділення пожежно-рятувальних підрозділів з м. Іршава", - йдеться на сайті Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фото:dsns.gov.ua

Площа загорання становить 100 квадратних метрів. Гасять пожежу 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, а також бульдозер.

Фото:dsns.gov.ua

За інформацією рятувальників, постраждалих немає. Причини загорання встановлюють.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у Чернігівській області в однойменному районі сталася пожежа на сміттєзвалищі.

Нагадаємо, що у Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття після виникнення масштабної пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі.

 

 

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21 06 2017 12:43
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