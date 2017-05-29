На Закарпатті хотіли закупити російську санкційну техніку за бюджетні кошти, - СБУ

В регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля і шістнадцяти шкільних автобусів

Служба безпеки України попередила закупівлю в Закарпатській області російської санкційної автотехніки на суму майже 30 млн гривень бюджетних коштів.

Згідно з даними правоохоронців, в регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля і шістнадцяти шкільних автобусів. Однак, як з'ясувалося при перевірці документації, переможці торгів планували поставки техніки російських виробників, щодо яких діють спеціальні економічні санкції.

"СБ України поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупівлю російської автотехніки було скасовано", - зазначили у прес-центрі спецслужби.

Нагадаємо, у Закарпатській області Служба безпеки України завадила російській провокації, спрямованій на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.