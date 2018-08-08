На Закарпатті контрабандисти підстрелили прикордонника

Контрабандисти підстрелили з травматичної зброї офіцера прикордонної служби в Закарпатській області.

Подія сталася поблизу населеного пункту Великий Бичків, повідомляє Держприкордонслужба.

Службовці Мукачівського загону зафіксували політ дрона з території Румунії в Україну, а пізніше його посадку на території одного з помешкань.

Повідомляється, що, коли прикордонники підійшли до будинку, до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари.

"Один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї", - додали в ДПСУ.

На місце події викликали наряд поліції.

Двох нападників затримали, особу третього встановлюють.

Правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника.

Інформацію про злочин внесли до ЄРДР за ст.345 ККУ "погроза або насильство до працівника правоохоронного органу" .

Нагадаємо, у селі Великий Бичків Закарпатської області між начальником прикордонної застави та двома місцевими мешканцями стався конфлікт, внаслідок якого працівник прикордонної служби отримав поранення і був госпіталізований.