На Закарпатті кордон патрулюватимуть дрони

Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття

Співробітники Мукачівського загону Держприкордонслужби почали використовувати безпілотники.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, на ділянці "Лужанка" запустили перший безпілотник авіаційного комплексу Spectator-M вітчизняного виробництва.

Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття.

Здебільшого безпілотники комплексу Spectator-M використовують для тепловізійного та відеоспостереження. Результати спостережень фіксує наземна станція управління, що передає їх до центру управління службою.

Зазначимо, що раніше на українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.