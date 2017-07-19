ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники Мукачівського загону Держприкордонслужби почали використовувати безпілотники.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті кордон патрулюватимуть дрони
Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Так, на ділянці "Лужанка" запустили перший безпілотник авіаційного комплексу Spectator-M вітчизняного виробництва.
Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття.
Здебільшого безпілотники комплексу Spectator-M використовують для тепловізійного та відеоспостереження. Результати спостережень фіксує наземна станція управління, що передає їх до центру управління службою.
Зазначимо, що раніше на українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.
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