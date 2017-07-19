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На Закарпатті кордон патрулюватимуть дрони

Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття
Співробітники Мукачівського загону Держприкордонслужби почали використовувати безпілотники.
На Закарпатті кордон патрулюватимуть дрони

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, на ділянці "Лужанка" запустили перший безпілотник авіаційного комплексу Spectator-M вітчизняного виробництва.

Використання дронів дозволить прикордонникам обстежувати віддалені райони та важкодоступні місця в гористій місцевості Закарпаття.

Здебільшого безпілотники  комплексу  Spectator-M використовують для тепловізійного та відеоспостереження. Результати спостережень фіксує наземна станція управління, що передає їх до центру управління службою.

Зазначимо, що раніше на українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.

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