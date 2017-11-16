На Закарпатті з броньовиками і вертольотами затримують контрабандистів

На Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію із протидії контрабанди.

Вказується, що до спецоперації долучені підрозділи МВС України та військової прокуратури.

"Основна мета – нанесення суттєвого удару по організаторам незаконної діяльності на державному кордоні України. До операції залучена прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація", - йдеться у повідомленні ДПСУ на офіційному сайті.

Фото: ДПСУ

"На цей час обшуки тривають в десятках приміщень, зокрема приватних осіб, які причетні до протиправної діяльності", - додали в ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Як повідомляє місцеве видання mukachevo.net координує спецоперацію військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк, який заявив, що "на даний час проводяться в рамках розслідування кримінального провадження понад 100 обшуків з метою документування протиправної діяльності організованої групи".

За його словами ця група "причетна до незаконного відчуження земель прикордонної смуги, а також займалася організацією протиправного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів як на території України, так і за її межами з використанням цих земельних ділянок, які були наближені до прикордонної смуги".

Сенюк також повідомив, що до спецоперації на Закарпатті залучено більше ніж 300 якпрокурорсько-слідчих працівників, так і оперативних підрозділів, а також близько 70 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

"Слідчі дії наразі тривають. Є вже певні результати: вилучили значні обсяги особливо небезпечного наркотичного засобу в одного з фігурантів", - сказав Сенюк.

Також видання пише, що силовики затримали та оголосили підозру керівнику Берегівського районного відділу Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

Водночас близько 7 ранку до санаторію "Карпати", що під Мукачевом, увірвалися спецпризначенці у камуфляжі та зброєю, які затримали одного з відпочиваючих.

"Ним є Горват Аттіла, більш відомий за прізвиськом "Докі". Саме він є організатором так званого "приватного кордону" на Закарпатті вздовж лінії кордону з Угорщиною, кудою контрабандою переправлялося усе на світі – від цигарок до наркотиків", - пише видання.

"Крім того, наразі у рідному селі контрабандиста – Велика Бийгань – йдуть слідчі дії та обшуки. За попередньою інформацією, вилучено велику кількість наркотиків", - повідомило видання.

Нагадаємо, 16 листопада близько 7 ранку до санаторію "Карпати", що під Мукачевом, увірвалися спецпризначенці у камуфляжі та зброєю, які затримали одного з відпочиваючих. Ним є Горват Аттіла, більш відомий за прізвиськом "Докі".

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