На Закарпатті на годину скоротили робочий час через спеку
"Регулювати температуру повітря рішенням органів влади не можна, як би цього не хотілося. Звертатися до шаманів ми не будемо, офіційно вводити сієсту теж поки що не готові, але якось реагувати на цю неймовірну спеку все-таки треба. Від сьогодні (2 серпня ) і до наступного четверга (10 серпня), згідно з моїм розпорядженням, робочий час на Закарпатті скорочується на годину", - написав Геннадій Москаль у Facebook.
Москаль зазначив, що в цей період синоптики прогнозують в області до +36 градусів тепла, а в південних районах - до +38°.
"Продуктивно працювати в таких умовах можна тільки в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (особливо тих, хто працює просто неба), найкраще поміняти режим роботи і скоротити робочий час хоча б на годину. Недопрацьовані з 2 по 10 серпня години будуть перенесені на робочі дні наприкінці серпня і на початку вересня, коли температура повітря нормалізується", - додав він.
Москаль пояснив, що такі рекомендації є розпорядженням для установ і підприємств усіх форм власності.
"Але! Якщо хтось хоче працювати в цю спеку понаднормово, ніхто з робочого місця (принаймні в обласній держадміністрації) його гнати не буде", - додав голова Закарпатської ОДА.
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