На Закарпатті на ходу загорівся пасажирський потяг, – ФОТО
Про це повідомляє прес-служб ДСНС Закарпаття.
Загорання, що виникло під час руху у моторному відсіку, помітив машиніст.
"Машиніст зупинив потяг та, відчепивши вагон-кабіну машиніста разом з іншими працівниками, організував евакуацію людей, що на той момент знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", – йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що рятувальники, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 18:20 та повністю ліквідували її о 19:32. На місці працювало 11 бійців ДСНС та три спецавтомобілі.
Рух залізницею повністю відновлено. Травмованих та загиблих не було.
Фото: zk.dsns.gov.ua
Фото: zk.dsns.gov.ua
Фото: zk.dsns.gov.ua
Нагадаємо, в результаті зіткнення високошвидкісного пасажирського поїзда з порожнім потягом поблизу Філадельфії, штат Пенсильванія (США) постраждали 42 людини.
Пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.
В "Укрзалізниці" повідомили, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.
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