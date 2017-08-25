Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті на ходу загорівся пасажирський потяг, – ФОТО

Ніхто не постраждав
У Хустському районі, між населеними пунктами Стеблівка та Сокирниця, виникла пожежа в приміському потязі Королево-Тересва.
На Закарпатті на ходу загорівся пасажирський потяг, – ФОТО Фото: zk.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служб ДСНС Закарпаття.

Загорання, що виникло під час руху у моторному відсіку, помітив машиніст.  

"Машиніст зупинив потяг та, відчепивши вагон-кабіну машиніста разом з іншими працівниками, організував евакуацію людей, що на той момент знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що рятувальники, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 18:20 та повністю ліквідували її о  19:32. На місці працювало 11 бійців ДСНС та три спецавтомобілі.  

Рух залізницею повністю відновлено. Травмованих та загиблих не було.


Фото: zk.dsns.gov.ua


Фото: zk.dsns.gov.ua


Фото: zk.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в результаті зіткнення високошвидкісного пасажирського поїзда з порожнім потягом поблизу Філадельфії, штат Пенсильванія (США) постраждали 42 людини.

Пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2017 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.