На Закарпатті на ходу загорівся пасажирський потяг, – ФОТО

У Хустському районі, між населеними пунктами Стеблівка та Сокирниця, виникла пожежа в приміському потязі Королево-Тересва.

Про це повідомляє прес-служб ДСНС Закарпаття.

Загорання, що виникло під час руху у моторному відсіку, помітив машиніст.

"Машиніст зупинив потяг та, відчепивши вагон-кабіну машиніста разом з іншими працівниками, організував евакуацію людей, що на той момент знаходились у вагонах. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів залізничники організували гасіння пожежі за допомогою вогнегасників", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що рятувальники, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 18:20 та повністю ліквідували її о 19:32. На місці працювало 11 бійців ДСНС та три спецавтомобілі.

Рух залізницею повністю відновлено. Травмованих та загиблих не було.



Фото: zk.dsns.gov.ua



Фото: zk.dsns.gov.ua



Фото: zk.dsns.gov.ua

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