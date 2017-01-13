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На Закарпатті на важливу ділянку траси зійшла лавина

В ДСНС відзначають погіршення ситуації з погодними умовами на заході країни
Рятувальники повідомили про сходження крупної снігової лавини на Закарпатті в районі 153 км на автодорозі державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів.
На Закарпатті на важливу ділянку траси зійшла лавина Фото: Корреспондент

Як оцінюють ситуацію рятувальники, на вказану ділянку впало понад 90 куб. метрів снігу, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На місце подій направлена спецтехніка (фронтальний навантажувач).

Загалом же в ДСНС відзначають погіршення ситуації з погодними умовами на заході країни: сильний снігопад, пориви вітру, ожеледиця.

Залишається тимчасово обмеженим рух вантажівок на трасі державного значення М-06 Київ – Чоп, км 702+400 – км 745 (від Латірського перевалу до м. Свалява).

Раніше Нацполіція віднесла Тернопільську, Рівненську, Житомирську та Кіровоградську області до зони ризику через складну зимову погоду.

Нагадаємо, 11 січня через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.

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13 01 2017 22:21
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