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На Закарпатті злива затопила вулиці Виноградова, - ВІДЕО

Місцеві жартують, що кожен раз, коли випадає дощ, Виноградів перетворюється на закарпатську Венецію
У Виноградові Закарпатської області пройшла злива, яка наробила чимало лиха.
На Закарпатті злива затопила вулиці Виноградова, - ВІДЕО Фото: pmg.ua

Вулиці міста перетворилися на річки. Мешканці міста скаржаться, що кожен раз, коли випадає дощ, Виноградів перетворюється на закарпатську Венецію, інформує місцевий сайт PMG.

Унаслідок урагану дерево розтрощило автомобіль на розі вулиць Миру та Партизанської. Обійшлося без людських жертв.

Зазначимо, що ще одне дерево з корінням вирвало на проїжджу частину вулиці Шевченка біля ЗОШ №1. Рятувальна служба виїжджала також у палац Перені, де впало дерево на дах будівлі колишньої федерації футболу. А на вулиці Мала Польова на деякий час перегородила автомобільний рух величезна гілка верби. Тут люди самостійно прибрали наслідки урагану.

Нагадаємо, що 21-го травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.

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07 06 2017 20:58
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