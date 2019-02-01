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На Закарпатті негода знеструмила 40 населених пунктів

Рятувальники прибирають з доріг повалені дерева
У результаті сильних снігопадів за минулу добу понад 40 населених пунктів у Закарпатській області залишилися без електроенергії.
На Закарпатті негода знеструмила 40 населених пунктів Фото: slon.ru

Станом на ранок 2 січня від електропостачання відключено 41 населений пункт - із них 12 повністю і 29 частково - в Хустському, Іршавському, Тячівському і Виноградівському районах області, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У деяких районах області налипання снігу спричинило падіння дерев на дороги і прибудинкові території.

"Рятувальники надавали допомогу водіям транспортних засобів, які через ожеледицю не могли подолати складні ділянки доріг", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області 2 січня очікується значна лавинна небезпека.

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02 01 2019 13:52
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