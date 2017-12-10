На Закарпатті перекинувся автобус зі спортсменами збірної України з самбо

Автобус зі спортсменами збірної України з самбо, які їхали на змагання до Сербії, потрапив у аварію та перекинувся.

Інцидент стався ввечері 11 жовтня неподалік населеного пункту Воловець, що на Закарпатті, пише "Страна".

В автобусі перебували близько 40 молодих спортсменів та тренерський штаб, які їхали до Сербії, де в місті Нові-Сад пройде першість світу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.

За словами очевидців, автобус стало заносити на повороті і він перекинувся на бік. Удар прийшовся на лобове скло та передню частину автобуса.

Постраждали п’ятеро спортсменів. Їм надали меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що в Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинувся, в результаті постраждали 11 осіб.