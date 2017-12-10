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На Закарпатті перекинувся автобус зі спортсменами збірної України з самбо

Постраждали п’ятеро спортсменів
Автобус зі спортсменами збірної України з самбо, які їхали на змагання до Сербії, потрапив у аварію та перекинувся.
На Закарпатті перекинувся автобус зі спортсменами збірної України з самбо Фото: Страна.ua

Інцидент стався ввечері 11 жовтня неподалік населеного пункту Воловець, що на Закарпатті, пише "Страна".

В автобусі перебували близько 40 молодих спортсменів та тренерський штаб, які їхали до Сербії, де в місті Нові-Сад пройде першість світу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.

За словами очевидців, автобус стало заносити на повороті і він перекинувся на бік. Удар прийшовся на лобове скло та передню частину автобуса.

Постраждали п’ятеро спортсменів. Їм надали меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що в Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинувся, в результаті постраждали 11 осіб.

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12 10 2017 09:19
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