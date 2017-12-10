НОВИНИАвтобус зі спортсменами збірної України з самбо, які їхали на змагання до Сербії, потрапив у аварію та перекинувся.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті перекинувся автобус зі спортсменами збірної України з самбо
Постраждали п’ятеро спортсменів
Фото: Страна.ua
Інцидент стався ввечері 11 жовтня неподалік населеного пункту Воловець, що на Закарпатті, пише "Страна".
В автобусі перебували близько 40 молодих спортсменів та тренерський штаб, які їхали до Сербії, де в місті Нові-Сад пройде першість світу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок.
За словами очевидців, автобус стало заносити на повороті і він перекинувся на бік. Удар прийшовся на лобове скло та передню частину автобуса.
Постраждали п’ятеро спортсменів. Їм надали меддопомогу на місці.
Нагадаємо, що в Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинувся, в результаті постраждали 11 осіб.
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12 10 2017 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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