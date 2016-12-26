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На Закарпатті пес прикривав собою поранену подругу на колії дві доби

Чотирилапа була поранена і не могла рухатися самостійно, тому її друг захищав її, грів своїм тілом і лягав біля неї, коли проїжджав потяг
На Закарпатті пес протягом двох діб не відходив від пораненого собаки, який лежав посеред залізничної колії.
На Закарпатті пес прикривав собою поранену подругу на колії дві доби Фото: facebook.com/den.podolchak

Подробиці події повідомив користувач Facebook Денис Малафеєв. Поблизу села Цеглівка на залізничній колії протягом двох днів лежали дві собаки – самка і кобель.

Чотирилапа була поранена і не могла рухатися самостійно, тому її друг захищав її, грів своїм тілом і лягав біля неї, коли проїжджав потяг.

"Кілька спроб прибрати тварин з рейок виявилися марними, оскільки пес всіляко захищав її від нас. Коли я побачив, що насувається поїзд, мені стало не по собі. Почувши сигнал машиніста, кобель підійшов до суки, притулився і ліг поруч з нею. Обидві тварини опустили голови, притиснувши їх до землі, і поїзд проїхав", - написав він.

Малафєєв додав, що пес робив так дві доби підряд.

"Хлопці, кобель це робив другу добу поспіль! Вдумайтеся тільки. Він грів її дві доби, щоб вона не замерзла і наражався на небезпеку кожен раз. Я не знаю як це назвати: інстинкт, любов, дружба, вірність. Знаю одне, не всі люди так можуть. Це повчально для нас", - додав він.


Фото: facebook.com/den.podolchak

Людям вдалося врятувати обох песиків – їх доправили до притулку. Згодом вдалося розшукати і господарів чотирилапих. Обом надали медичну допомогу, повідомив Малафеєв.  "Хлопці, хочу зняти трохи напругу, собаки цілі, живі, отримали кваліфіковану медичну допомогу, переломів немає, є удари і гематоми. Знайшлися господарі! Звуть: його - Панда, її - Люсі", - йдеться у його пості. 

Як повідомляв iPress.ua, у Румунії пес п'ять років вартує спорожнілий будинок померлого господаря.

 

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26 12 2016 15:59
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