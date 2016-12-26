На Закарпатті пес прикривав собою поранену подругу на колії дві доби

Чотирилапа була поранена і не могла рухатися самостійно, тому її друг захищав її, грів своїм тілом і лягав біля неї, коли проїжджав потяг

На Закарпатті пес протягом двох діб не відходив від пораненого собаки, який лежав посеред залізничної колії.

Подробиці події повідомив користувач Facebook Денис Малафеєв. Поблизу села Цеглівка на залізничній колії протягом двох днів лежали дві собаки – самка і кобель.

Чотирилапа була поранена і не могла рухатися самостійно, тому її друг захищав її, грів своїм тілом і лягав біля неї, коли проїжджав потяг.

"Кілька спроб прибрати тварин з рейок виявилися марними, оскільки пес всіляко захищав її від нас. Коли я побачив, що насувається поїзд, мені стало не по собі. Почувши сигнал машиніста, кобель підійшов до суки, притулився і ліг поруч з нею. Обидві тварини опустили голови, притиснувши їх до землі, і поїзд проїхав", - написав він.

Малафєєв додав, що пес робив так дві доби підряд.

"Хлопці, кобель це робив другу добу поспіль! Вдумайтеся тільки. Він грів її дві доби, щоб вона не замерзла і наражався на небезпеку кожен раз. Я не знаю як це назвати: інстинкт, любов, дружба, вірність. Знаю одне, не всі люди так можуть. Це повчально для нас", - додав він.



Фото: facebook.com/den.podolchak