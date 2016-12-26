На Закарпатті пес прикривав собою поранену подругу на колії дві доби
Подробиці події повідомив користувач Facebook Денис Малафеєв. Поблизу села Цеглівка на залізничній колії протягом двох днів лежали дві собаки – самка і кобель.
Чотирилапа була поранена і не могла рухатися самостійно, тому її друг захищав її, грів своїм тілом і лягав біля неї, коли проїжджав потяг.
"Кілька спроб прибрати тварин з рейок виявилися марними, оскільки пес всіляко захищав її від нас. Коли я побачив, що насувається поїзд, мені стало не по собі. Почувши сигнал машиніста, кобель підійшов до суки, притулився і ліг поруч з нею. Обидві тварини опустили голови, притиснувши їх до землі, і поїзд проїхав", - написав він.
Малафєєв додав, що пес робив так дві доби підряд.
"Хлопці, кобель це робив другу добу поспіль! Вдумайтеся тільки. Він грів її дві доби, щоб вона не замерзла і наражався на небезпеку кожен раз. Я не знаю як це назвати: інстинкт, любов, дружба, вірність. Знаю одне, не всі люди так можуть. Це повчально для нас", - додав він.
Фото: facebook.com/den.podolchak
Людям вдалося врятувати обох песиків – їх доправили до притулку. Згодом вдалося розшукати і господарів чотирилапих. Обом надали медичну допомогу, повідомив Малафеєв. "Хлопці, хочу зняти трохи напругу, собаки цілі, живі, отримали кваліфіковану медичну допомогу, переломів немає, є удари і гематоми. Знайшлися господарі! Звуть: його - Панда, її - Люсі", - йдеться у його пості.
Як повідомляв iPress.ua, у Румунії пес п'ять років вартує спорожнілий будинок померлого господаря.
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