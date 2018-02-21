На Закарпатті під Тячівською РДА палили шини, вимагаючи висловлення недовіри Порошенку
До мітингувальників звернувся голова Тячівської райради Іван Фабрицій. Він сказав, що позачергова сесія районної ради може бути скликана головою ради або на вимогу третини депутатів районної ради, повідомляє видання 0312.ua.
"Питання, яке порушують мітингувальники, може розглядатися на даній сесії 23 березня або якщо до ради надійде звернення однієї третьої частини депутатів", - сказав Фабрицій.
Після цього мітингувальники запалили шини. Відбулися сутички між ними та пожежниками і правоохоронцями, які намагалися ліквідувати полум'я.
Видання повідомляє, що конфлікт у Тячеві розпочався 20 лютого, коли в голову РДА жбурнули квітами під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Нагадаємо, що учасники акції "Марш за майбутнє" в Чернівцях спалили на площі опудало Порошенка як символ корупції, за їхніми словами, та невиконаних обіцянок.
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