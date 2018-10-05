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На Закарпатті поблизу кар'єра стався зсув ґрунту: зруйновано три будинки

Наразі інформації про постраждалих немає
У селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області стався зсув грунту на кар'єрі.
На Закарпатті поблизу кар Фото: mukachevo.net

За інформацією поліції, зсув стався близько 5 ранку, повідомляє Mukachevo.net.

За попередніми даними, 3 будинки на вулиці Требешівська, що в селі Кольчино, зруйновано повністю, ще 2 – частково.


Фото: mukachevo.net

Утім, на щастя, ніхто сурйозно не постраждав. На місці події працює спеціальна комісія та 18-та пожежно-рятувальна бригада.


Фото: mukachevo.net

Водночас, як інформує Mukachevo.net з місця подій, окрім будинків постраждало також інше майно селян. Зокрема, грунтовим масовим знесло кілька електроопор, завалило авто та інше майно.

Нагадаємо, що в приморському селі Фонтанка Одеської області сталося масштабне обвалення вулиці.

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10 05 2018 10:56
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