CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області стався зсув грунту на кар'єрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті поблизу кар'єра стався зсув ґрунту: зруйновано три будинки
Наразі інформації про постраждалих немає
Фото: mukachevo.net
За інформацією поліції, зсув стався близько 5 ранку, повідомляє Mukachevo.net.
За попередніми даними, 3 будинки на вулиці Требешівська, що в селі Кольчино, зруйновано повністю, ще 2 – частково.
Фото: mukachevo.net
Утім, на щастя, ніхто сурйозно не постраждав. На місці події працює спеціальна комісія та 18-та пожежно-рятувальна бригада.
Фото: mukachevo.net
Водночас, як інформує Mukachevo.net з місця подій, окрім будинків постраждало також інше майно селян. Зокрема, грунтовим масовим знесло кілька електроопор, завалило авто та інше майно.
Нагадаємо, що в приморському селі Фонтанка Одеської області сталося масштабне обвалення вулиці.
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10 05 2018 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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