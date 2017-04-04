CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБанда з трьох осіб, яка займалась систематичними грабунками на території Закарпатської області, викрала у самотнього пенсіонера з смт. Буштино Тячівського району загалом півмільйона гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті поліція ліквідувала банду, яка пограбувала пенсіонера на півмільйона гривень
Затриманим повідомлено про підозру у шести тяжких та особливо тяжких злочинах
Поліцейські затримали трьох грабіжників, повідомив прокурор Віктор Кузан.
Ще одного зловмисника розшукують.
Крім пограбованого пенсіонера, слідчі повідомили затриманим про підозру у вчинення ще п’яти тяжких та особливо тяжких злочинів.
Суд обрав запобіжний захід грабіжникам у вигляді утримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції Харкова за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони пограбували квартиру померлого у Харкові.
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