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На Закарпатті поліція ліквідувала банду, яка пограбувала пенсіонера на півмільйона гривень

Затриманим повідомлено про підозру у шести тяжких та особливо тяжких злочинах
Банда з трьох осіб, яка займалась систематичними грабунками на території Закарпатської області, викрала у самотнього пенсіонера з смт. Буштино Тячівського району загалом півмільйона гривень.

Поліцейські затримали трьох грабіжників, повідомив прокурор Віктор Кузан.

Ще одного зловмисника розшукують.

Крім пограбованого пенсіонера, слідчі повідомили затриманим про підозру у вчинення ще п’яти тяжких та особливо тяжких злочинів.

Суд обрав запобіжний захід грабіжникам у вигляді утримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції Харкова за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони пограбували квартиру померлого у Харкові.

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04 04 2017 22:20
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