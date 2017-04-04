На Закарпатті поліція ліквідувала банду, яка пограбувала пенсіонера на півмільйона гривень

Затриманим повідомлено про підозру у шести тяжких та особливо тяжких злочинах

Банда з трьох осіб, яка займалась систематичними грабунками на території Закарпатської області, викрала у самотнього пенсіонера з смт. Буштино Тячівського району загалом півмільйона гривень.

Поліцейські затримали трьох грабіжників, повідомив прокурор Віктор Кузан.

Ще одного зловмисника розшукують.

Крім пограбованого пенсіонера, слідчі повідомили затриманим про підозру у вчинення ще п’яти тяжких та особливо тяжких злочинів.

Суд обрав запобіжний захід грабіжникам у вигляді утримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції Харкова за кількома статтями Кримінального кодексу. Вони пограбували квартиру померлого у Харкові.