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На Закарпатті поліція затримала брата із сестрою, які вбили свою матір

У поліцію звернувся чоловік загиблої, який повідомив про зникнення дружини
Поліція затримала в Закарпатській області 15-річну дівчину та її 18-річного брата, які вбили власну матір.
На Закарпатті поліція затримала брата із сестрою, які вбили свою матір Фото: npu.gov.ua

19 лютого в поліцію звернувся чоловік та повідомив про зникнення своєї дружини. Він повернувся з роботи і його насторожив той факт, що жінки немає вдома у вихідний день, повідомляє сайт Нацполіції.

Поліція виявила в квартирі сліди, що свідчать про вчинення злочину. Крім того, двоє дітей зниклої жінки вели себе підозріло. Їх запросили у відділення, де вони розповіли, що вночі 19 лютого вбили матір, загорнули її в покривало і майже три кілометри несли до річки. Свої дії вони пояснили тим, що вона погрожувала заявити в правоохоронні органи про вчинені ними злочини.


Фото: zk.npu.gov.ua

Сусіди запевняють, що зовнішніх ознак неблагополуччя в сім'ї не помічали. Навпаки, вважали, що сім'я дуже хороша, діти віталися в під'їзді, були ввічливі. У школі нічого незвичайного в поведінці дітей також не помічали.

Підліткам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 20 квітня. Обох направлять на судово-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, що в селі Старі Петрівці під Києвом у ніч з 14 на 15 лютого був убитий колишній глава Астра Банку Роман Чумак.

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22 02 2017 20:37
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