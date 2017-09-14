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На Закарпатті на хабарі в 150 тис. грн спіймали помічника нардепа

Поліція також перевіряє причетність нардепа до отримання хабарів
У Закарпатській області викрито помічника народного депутата України при вимаганні та одержанні 150 тис. грн хабара.
На Закарпатті на хабарі в 150 тис. грн спіймали помічника нардепа Фото: zak.gp.gov.ua

Помічник нардепа отримав 150 тис. грн на власний картковий рахунок від приватного підприємця за "вплив, тиск та звільнення" працівників поліції і слідчого у кримінальному провадженні щодо привласнення 2 млн грн бюджетних коштів службовими особами відділу освіти однієї з РДА та приватним підприємцем у 2015 році.

Хабарник планував "закидати" Нацполіцію, Генпрокуратур та Кабмін депутатськими зверненнями про нібито неправомірні дії правоохоронців при проведенні слідчих дій у вищезгаданій справі, -  повідомили в обласній прокуратурі.

Помічнику нардепа та приватному підприємцю уже оголошено про підозру (ч.2 ст.27 - ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 369 КК України). Наразі вирішується питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу.

Під час обшуків слідчі вилучили $70 тисяч, посвідчення помічника народного депутата, паспорти громадян Угорщини та України, службові посвідчення полковника міліції, працівника Кабміну, Верховної Ради, працівника міжнародної поліції та різних контролюючих органів виписані на прізвище помічника народного депутата.

Поліція також перевіряє причетність нардепа до отримання хабарів.

Нагадаємо, що виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин розповів, що українці вірять в нездоланність корупції, тому владі треба показувати більше конкретних випадків подолання корупції і покарання винних.

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14 09 2017 20:59
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