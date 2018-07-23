На Закарпатті прокуратура розслідує побиття поліцейськими двох жителів
Встановлено, що 20 липня, близько 4:00 ранку біля стаціонарного поста "Нижні ворота" до двох місцевих жителів під'їхав автомобіль патрульних, після поліцейські нанесли їм тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба правоохоронного органу.
"Первинна кваліфікація у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні буде здійснювати слідчий відділ Служби безпеки України в Закарпатській області.
Санкція інкримінованої статті (ч. 2 ст. 365 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Разом з цим в мережі з'явилися два відеозаписи, в яких потерпілі розповідають про події.
За словами одного з них, жителя села Нижні Ворота, близько 4:00 ранку він повертався додому разом зі своїм товаришем. Недалеко від поста до них під'їхав поліцейський автомобіль, з нього вийшли люди в поліцейській формі, і як стверджує чоловік, безпричинно нанесли їм тілесні ушкодження.
Один потерпілий втратив свідомість, а коли прийшов до тями, викликав карету швидкої допомоги.
Після інциденту місцевий депутат Віктор Повідайчик написав на своїй сторінці у Facebook, що місцеві жителі були обурені інцидентом і в знак протесту перекривали трасу Київ-Чоп.
Зазначимо, що прес-служба поліція не дає подробиці інциденту.
Як розповів інший потерпілий, його посадили в автомобіль і відвезли до Сваляви. І вже в лісі нанесли йому тілесні ушкодження.
Нагадаємо, що начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Олег Бех звільнив двох старших сержантів і капрала, які штовхали і били чоловіка у відділенні на станції "Харків-Пасажирський" 7 липня.
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