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На Закарпатті водій збив прикордонника, військовослужбовець у комі

У зв'язку з інцидентом прикордонники перейшли на посилений режим несення служби
У Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника.
На Закарпатті водій збив прикордонника, військовослужбовець у комі Фото: dpsu.gov.ua

Наразі військовик перебуває в комі, повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Наголошується, що сьогодні вночі під час спільних дій з румунськими прикордонниками останні по той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакетів тютюнових виробів. На українській території тривав пошук інших причетних осіб.

"Незабаром недалеко від річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, проте при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за вчинення незаконної операції.У ході первинного з'ясування обставин, опитування затриманого і вилучення засобів на начальника відділу "Ділове" інший невідомий скоїв наїзд автомобілем марки "Ауді" іноземної реєстрації. Внаслідок наїзду офіцер прикордонник отримав важкі травми. До місця події викликали карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання. Стан прикордонника вкрай важкий", – зазначив Слободян.

Повідомляється, що автомобіль, яким було скоєно наїзд на прикордонника затримали, сам водій зник з місця, його особистість попередньо вже встановлено. Зазначається, що у зв'язку з такими діями порушників Державна прикордонна служба України переходить виключно на посилений варіант охорони державного кордону на ділянці, при цьому для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в рамках чинного законодавства буде застосовувати зброю.

7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.

 

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16 11 2018 09:32
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